براءة اختراع بجامعة الملك خالد لحماية المنشآت الصناعية والبترولية من الهجمات السيبرانية

وعن مميزات الاختراع أبانت أنه يمكنه الكشف المبكر والتحذير من المخاطر باعتماده على أنظمة استشعار متقدمة وبرمجيات تحليلية ذكية تعمل معًا لتوفير الكشف المبكر عن أي تهديدات أو أحداث غير متوقعة قد تؤدي إلى حوادث صناعية، وحماية ضد الهجمات السيبرانية؛ لكونه يتضمّن حماية قوية ضد الهجمات السيبرانية، مما يعزز من أمان المنشآت الصناعية والبترولية في مواجهة التهديدات الرقمية؛ وكذلك التكامل مع البنى التحتية القائمة، وسرعة ودقة تحليل البيانات، وتعزيز الثقة والأمان للشركات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام، إضافة إلى حماية الأرواح والبيئة من خلال منع الحوادث الصناعية الكبرى أو التقليل من آثارها.