"اليحيى": مبادرة "طريق مكة" استفاد منها 13% من حجاج عام 1434هـ

‏وقال: "تصلنا طلبات للاستفادة من هذه الخدمة، وهذه الطلبات تخضع للدراسة والتقييم لدينا، وهناك معايير من ضمنها الأمن والأمان للعاملين والاتصالات، ودوائر الاتصال، والتأكد من سلامتها، وبعد التأكد من هذه المعايير ودراستها، والتأكد أنها تأتي ثمارها تتم الموافقة على هذه الطلبات".