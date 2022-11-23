"ذو الفعايل" يُتوّج بكأس الحفل الخامس في سباق "فروسية حائل"

تُوّجَ الجواد "ذو الفعايل" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي، والخيال مشعل المزيد؛ بكأس نادي فروسية حائل في سباق الحفل الخامس، بعد حصوله على المركز الأول في الشوط الرئيسي "مفتوح مواليد 2019م".