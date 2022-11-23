"ذو الفعايل" يُتوّج بكأس الحفل الخامس في سباق "فروسية حائل"

تُوّجَ الجواد "ذو الفعايل" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي، والخيال مشعل المزيد؛ بكأس نادي فروسية حائل في سباق الحفل الخامس، بعد حصوله على المركز الأول في الشوط الرئيسي "مفتوح مواليد 2019م".
وقال مدير المركز الإعلامي لميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح: إن نتائج بقية الأشواط جاءت على النحو التالي: حققت الفرس "عثرة" المركز الأول "من الدرجة 0-1" للمالك والمدرب بندر ممدوح العلي، والخيال محمد الفهيد، وحقق الشوط الثاني "لمفتوح الخيل العربية" الجواد "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال ياسر المساعد.
وأردف: "وفازت بالشوط الثالث "لمفتوح أفراس" الفرس "واهبة" للمالك سعود مسير القاسم، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال ياسر المساعد، فيما حصد "عدام" المركز الأول في الشوط الرابع "لمفتوح الدرجات" بالخيال خالد الشرار، والمالك سعود مسير القاسم، والمدرب عبدالله حمد المذعور".
وأضاف "النازح": "في نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، الكأس لمالك الجواد "ذو الفعايل" أنور المرشدي، والدروع التذكارية للفائزين في بقية الأشواط".