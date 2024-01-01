أكثر من 1500 طالب وطالبة يشاركون في "ساعة برمجة" بواحة الملك سلمان للعلوم

وتمكّن المشاركون في الفعالية من الطلاب والطالبات، من اختيار تحديات في بيئة ماينكرافت التعليمية، ثم قاموا ببرمجة حلولهم الإبداعية لها، بالإضافة إلى تمكين المشاركين خلال زيارتهم للواحة من زيارة بعض القاعات العلمية وتفاعلوا مع معروضات قاعتي الطاقة والحياة، كما زار البعض القبة السماوية، و"مساحة الصانع" بالواحة.