أكثر من 1500 طالب وطالبة يشاركون في "ساعة برمجة" بواحة الملك سلمان للعلوم

اختتمت، أمس، واحة الملك سلمان للعلوم، مشاركتها في الفعالية العالمية "ساعة برمجة" التي نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وشركة مايكروسوفت العربية؛ حيث تهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار لدى طلاب وطالبات التعليم العام.
وانطلقت الفعالية في الواحة يوم 10 ديسمبر واستمرت حتى نهاية العام أمس، حيث شارك فيها أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراحل التعليمية.
وتنظم الواحة هذه الفعالية ضمن برامجها لتعزيز الشغف العلمي لدى الطلاب، وتحفيز الاهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)؛ بهدف دعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية قاعدة الاقتصاد المعرفي.
وتمكّن المشاركون في الفعالية من الطلاب والطالبات، من اختيار تحديات في بيئة ماينكرافت التعليمية، ثم قاموا ببرمجة حلولهم الإبداعية لها، بالإضافة إلى تمكين المشاركين خلال زيارتهم للواحة من زيارة بعض القاعات العلمية وتفاعلوا مع معروضات قاعتي الطاقة والحياة، كما زار البعض القبة السماوية، و"مساحة الصانع" بالواحة.
يُذكر أن الواحة استقبلت مديرة برنامج "ماينكرافت" التعليمي بشركة مايكروسوفت، أليسون ماثيوس خلال الأسبوع الأول من انطلاق الفعالية، حيث أشادت بمستوى التفاعل بين المشاركين وثراء التجربة المنظمة لهم في الواحة.