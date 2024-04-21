مبلغ مالي وشفاعة أهل الخير.. "أم بطي" تستيقظ على نبأ التنازل عن قصاص ابنها بمكة

أثمرت شفاعة ومساعي أهل الخير بمنطقة مكة المكرّمة؛ في عتق رقبة مواطنٍ من القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه الفترة المقبلة القريبة.
وفي التفاصيل؛ كما حصلت عليها "سبق"؛ أنه -بفضل الله-، ثم بجهود أهل الخير، تنازل أولياء الدم عن تنفيذ القصاص عن السجين بطي الفهمي؛ مقابل مبلغٍ مالي تمّ توفيره في الحساب المخصّص للدية، حيث تمّ توثيق التنازل رسمياً هذا اليوم الأحد ١٤٤٥/١٠/١٢هـ؛ لدى لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرّمة.
وعُرفت الحادثة قبل سنوات عدة عند تداولها على نطاقٍ واسع في منصة "إكس"، والتي انتهت بالتنازل عن القصاص -ولله الحمد- بعد مساعي فاعلي الخير، الذين بذلوا جُل وقتهم لتلبية نداء المُسنة "أم بطي" في عتق رقبة ابنها من القصاص، مقدّمين شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لذوي أولياء الدم على ما قدّموه من تنازلٍ سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.