مبلغ مالي وشفاعة أهل الخير.. "أم بطي" تستيقظ على نبأ التنازل عن قصاص ابنها بمكة

وعُرفت الحادثة قبل سنوات عدة عند تداولها على نطاقٍ واسع في منصة "إكس"، والتي انتهت بالتنازل عن القصاص -ولله الحمد- بعد مساعي فاعلي الخير، الذين بذلوا جُل وقتهم لتلبية نداء المُسنة "أم بطي" في عتق رقبة ابنها من القصاص، مقدّمين شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لذوي أولياء الدم على ما قدّموه من تنازلٍ سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.