شاهد.. دموع "الدوسري" في خطبة مؤثرة عن برّ الوالدين وتحذير من "عقوق التصوير"

في مشهد مؤثر حظي بتفاعل واسع، نشر حساب "الإخبارية" على منصة "إكس" مقطعًا يُظهر بكاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري أثناء خطبة الجمعة، خلال حديثه عن برّ الوالدين ووجوب الإحسان إليهما، محذرًا من العقوق وسوء المعاملة.
وظهر الشيخ الدوسري متأثرًا وهو يستعرض منزلة برّ الوالدين في الإسلام، مؤكدًا أن الإحسان إليهما من أعظم القربات، بينما العقوق من كبائر الذنوب التي تجلب سخط الله وعقوبته.
وفي السياق ذاته، حذّر عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور عبدالإله الملا من تصوير الوالدين ونشر مقاطعهم على وسائل التواصل بقصد رفع المشاهدات، معتبرًا هذا التصرف من صور العقوق والاستهزاء، سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم.
وقال "الملا":
"بعض الناس يستخدمون الوالدين كمحتوى لإثارة الضحك أو التفاعل، بطريقة مسيئة فيها استهزاء واضح، وهذا – والعياذ بالله – من صور العقوق، لأنه يُجرد العلاقة من الاحترام والتقدير".
وأضاف: "فليجتنب كل إنسان ما يُسيء إلى والديه، في حياتهما أو بعد مماتهما، وليحفظ لهما مكانتهما وكرامتهما كما أمر الله عز وجل".