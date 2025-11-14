شاهد.. دموع "الدوسري" في خطبة مؤثرة عن برّ الوالدين وتحذير من "عقوق التصوير"

وفي السياق ذاته، حذّر عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور عبدالإله الملا من تصوير الوالدين ونشر مقاطعهم على وسائل التواصل بقصد رفع المشاهدات، معتبرًا هذا التصرف من صور العقوق والاستهزاء، سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم.