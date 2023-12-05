ديوان المظالم يستعرض خدماته ومنصاته الرقمية في الملتقى القانوني بجدة

وتأتي مشاركة ديوان المظالم في الملتقى ضمن مجموعة من البرامج التفاعلية التي يُعدّها ويعمل عليها كخدمة مجتمعية وضمن قائمة من العلاقات التشاركية يحرص ديوان المظالم على توطيدها وتفعيل مقتضياتها مع عددٍ من جهات القطاع العام، في سبيل التوعية بالقضاء الإداري وما يتطلبه من إجراءات تنظيمية ورقمية.