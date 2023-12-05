ديوان المظالم يستعرض خدماته ومنصاته الرقمية في الملتقى القانوني بجدة

يختتم ديوانُ المظالم، اليوم، مشاركتَه في الملتقى القانوني الشامل الذي نظّمته جامعة جدّة على مدار يومين، بالشراكة مع لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة.
وضمّ الملتقى، بالإضافة إلى المعرض الذي شاركت فيه مجموعة من الجهات القانونية والقضائية؛ عددًا من الجلسات الحوارية والمحاضرات في مختلف مجالات القانون.
وجاءت مشاركة ديوان المظالم في الملتقى عبر جناح خاص قدَّم من خلاله التعريف بالقضاء الإداري في المملكة، واختصاصاته، وما يقدمه ديوان المظالم لخدمته من منصات الأعمال القضائية والإدارية.
وضمّ جناحُ ديوان المظالم بالملتقى، بالإضافة إلى شاشات العرض التوعوية؛ أركانَ عرض خاصة بمنصة معين الرقمية، ومنصة خبير للتدريب التعاوني؛ لشرح خدماتها وخطوات التقديم من خلالها.
وتأتي مشاركة ديوان المظالم في الملتقى ضمن مجموعة من البرامج التفاعلية التي يُعدّها ويعمل عليها كخدمة مجتمعية وضمن قائمة من العلاقات التشاركية يحرص ديوان المظالم على توطيدها وتفعيل مقتضياتها مع عددٍ من جهات القطاع العام، في سبيل التوعية بالقضاء الإداري وما يتطلبه من إجراءات تنظيمية ورقمية.