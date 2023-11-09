فريق طلابي بجامعة طيبة ينافس في تحدي "ناسا" الدولي لتطبيقات الفضاء

نجح فريق طلابي من جامعة طيبة في المساهمة في إيجاد حل لمشكلة تضرر السكان حول المزارع، نتيجة الأدخنة التي تنبعث من حرق المخلفات الزراعية من خلال العمل على تنفيذ تطبيق يساعد المزارعين على حرق المخلفات الزراعية بأقل ضرر ممكن لهم ولسكان المنطقة المحيطة.
وحقق الفريق المركز الأول في المدينة المنورة ضمن تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، الذي تنظمه داخلياً هيئة الاتصالات والفضاء في مشروعهم الذي اختاروا له اسم "البلاد" استنادًا إلى التسمية المحلية للمزارع في المدينة المنورة.
ويتألف الفريق الفائز من طلبة من جامعة طيبة تميزوا في مجالات مختلفة، وهم: لمى الحربي، طالبة تخصص فيزياء، وعلا عباس، خريجة قسم الفيزياء، وأبرار المغذوي، طالبة تصميم داخلي، وفرح القبلي، خريجة تصميم داخلي، وأفنان سلامة، خريجة علوم حاسوب، ويزيد الحازمي، طالب هندسة كيميائية وتأهل الفريق ضمن أفضل 580 مشروعاً عالمياً للمنافسة في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء.
وتعليقًا على هذا الموضوع قالت الطالبة لمى الحربي قائدة فريق orbits: نشعر بفخر كبير لتمثيل الجامعة والمدينة المنورة على المستوى العالمي، ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق المزيد من الابتكارات والنجاحات في المستقبل.