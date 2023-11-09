فريق طلابي بجامعة طيبة ينافس في تحدي "ناسا" الدولي لتطبيقات الفضاء

ويتألف الفريق الفائز من طلبة من جامعة طيبة تميزوا في مجالات مختلفة، وهم: لمى الحربي، طالبة تخصص فيزياء، وعلا عباس، خريجة قسم الفيزياء، وأبرار المغذوي، طالبة تصميم داخلي، وفرح القبلي، خريجة تصميم داخلي، وأفنان سلامة، خريجة علوم حاسوب، ويزيد الحازمي، طالب هندسة كيميائية وتأهل الفريق ضمن أفضل 580 مشروعاً عالمياً للمنافسة في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء.