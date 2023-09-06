استبدال الصمام والشريان الأورطي الصاعد لسبعيني بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

وأوضحت "صحة جازان" أن المريض الذي يبلغ من العمر 70 عاماً حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام شديدة في الصدر وانقطاع في التنفس عند بذل مجهود.