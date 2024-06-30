إقبال كبير ومتزايد على جناح المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب

ويقدم جناح المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب، العديد من الندوات والجلسات الحوارية، وعروضًا للحرف التراثية، وعرضًا خاصًّا للكتب والمخطوطات والقطع الأثرية، وأداءً حيًّا للفنون الأدائية التقليدية، وعرضًا للأزياء واللوحات الفنية السعودية، والعديد من الفعاليات الأخرى المرتبطة بالثقافة السعودية.