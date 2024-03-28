مستشفى الدكتور سليمان الحبيب "الفيحاء" بجدة يبدأ في استقبال المرضى والمراجعين

بدأ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الفيحاء بجدة، في استقبال المرضى والمراجعين بمنطقة مكة المكرمة، ويمثل هذا المستشفى إضافة نوعية للرعاية الصحية ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة، كما أنه يعد الأكبر بالقطاع الخاص في مدينة جدة، ويتميز بأنه مستشفى رقمي بالكامل Digital Hospital، ويستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الاكترونية الذكية التي تساعد في رفع جودة الخدمات الصحية ، بحيث يتمكن المرضى والمراجعين من الحصول على كافة الخدمات رقمياً، بدءاً من تحديد المواعيد إلى دخول المستشفى وحتى مغادرته.
وأكدت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أنها استقطبت أكفأ الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية للعمل بالمستشفى، وذلك أسوة بمستشفياتها الأخرى، ووفرت أحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة وتقنيات بفضل شراكات المجموعة الاستراتيجية مع كبريات الكيانات الطبية العالمية مثل GE، Philips، Siemens، Draeger، Stryker،AVAYA وغيرها لضمان تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأعلى وأحدث المعايير .
ويقام المشروع على مساحة "220,304 "م2 ، ويتكون من "21" طابقاً، وتم تصميمه وفق توصيات الجمعية الأمريكية للمعماريين AIA، وبه عيادات تغطي أكثر من "50" تخصصاً طبياً، أبرزها الطوارئ الذي تم تجهيزه لتقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة بأسرع ما يمكن، ووحدة متقدمة للقسطرة القلبية Cath Lab، إضافة إلى غرف عمليات كبرى رقمية تُعد الأكثر تطوراً بالمنطقة، وقسم أشعة به أحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة MRI و C.T-SCAN، وغيرها ، فضلاً عن مختبر طبي آلي بالكامل Automation LAB Solution ، جميع مراحل العمل فيه مؤتمتة، وتساعد على زيادة الأمان ، وكذلك غرف للغسيل الكلوي تطبق أعلى معايير السلامة والكفاءة، وعيادات أسنان متطورة، وغرف ولادة مجهزة، وحاضنات أطفال ذكية، وأيضاً غرف للعزل لمجابهة مخاطر الأوبئة والأمراض المعدية.
كما يضم المستشفى العديد من المراكز التخصصية، ومن أبرزها علاج السمنة والأورام، وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، والعلاج الطبيعي والجلدية والتجميل والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي، وكذلك زراعة المفاصل وعلاج الحروق وإعادة التأهيل، و"3" صيدليات بإجمالي مساحات "1200" متر مربع، وتصل مساحة أكبرها إلى "600" متر مربع ، وغيرها من الأقسام والمرافق والخدمات العلاجية المتطورة التي تلبي احتياجات المرضى والمراجعين وتوفر خدمات طبية متكاملة وفقا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية.
ويقع المستشفى بميدان الملك عبدالعزيز عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير ماجد في حي الفيحاء، ويحظى بمواصفات معمارية جمالية فريدة ورائعة، إذ تم إنجازه في المدى الزمني المحدد له، وبه مواقف تتسع لحوالى "1207" سيارة، بالإضافة إلى مهبط للطائرات بمساحة "1500" متر مربع لإستقبال الحالات الحرجة، ويتمتع بنظام تنقل عصري وسهل ، حيث يخدم المرضى والمراجعين "47" مصعداً و"10" سلالم متحركة حديثة.