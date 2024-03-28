مستشفى الدكتور سليمان الحبيب "الفيحاء" بجدة يبدأ في استقبال المرضى والمراجعين

ويقام المشروع على مساحة "220,304 "م2 ، ويتكون من "21" طابقاً، وتم تصميمه وفق توصيات الجمعية الأمريكية للمعماريين AIA، وبه عيادات تغطي أكثر من "50" تخصصاً طبياً، أبرزها الطوارئ الذي تم تجهيزه لتقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة بأسرع ما يمكن، ووحدة متقدمة للقسطرة القلبية Cath Lab، إضافة إلى غرف عمليات كبرى رقمية تُعد الأكثر تطوراً بالمنطقة، وقسم أشعة به أحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة MRI و C.T-SCAN، وغيرها ، فضلاً عن مختبر طبي آلي بالكامل Automation LAB Solution ، جميع مراحل العمل فيه مؤتمتة، وتساعد على زيادة الأمان ، وكذلك غرف للغسيل الكلوي تطبق أعلى معايير السلامة والكفاءة، وعيادات أسنان متطورة، وغرف ولادة مجهزة، وحاضنات أطفال ذكية، وأيضاً غرف للعزل لمجابهة مخاطر الأوبئة والأمراض المعدية.