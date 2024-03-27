في شراكة ريادية.. "ساند سوفت" و"نت إيز" تعززان الابتكار في نشر الألعاب الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشارت "ساند سوفت" التابعة لمجموعة عجلان واخوانه القابضة إلى أن هذه الشراكة تأتي استكمالا لرحلتها الابتكارية والإبداعية في مجال صناعة ونمو قطاع الألعاب الإلكترونية والتي سبقت بمحطات مختلفة منها شراكتها الأخيرة مع نقطة، مؤكدة مواصلة مسيرتها الإبداعية في مجال خدمات النشر والتسويق من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر تحفيز المبدعين المحليين من مصممي ومطوري الألعاب الإلكترونية والرقمية على إطلاق العنان لإبداعاتهم، وتزويدهم بالتسهيلات اللازمة وجذبهم نحو منصة المحتوى التي ينشئها المستخدمون وتمكينهم من تحقيق الدخل من إبداعات أصولهم الرقمية على منصة نقطة».