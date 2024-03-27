في شراكة ريادية.. "ساند سوفت" و"نت إيز" تعززان الابتكار في نشر الألعاب الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انطلاقا من دورها الرائد في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية أعلنت شركة ساند سوفت، المطوّرة والناشرة لألعاب الجوال، المملوكة لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة في المملكة، عن شراكة استراتيجية مشتركة مع شركة نت إيز، إحدى أكبر 5 شركات رائدة على مستوى العالم في مجال خدمات الألعاب الإلكترونية والتي تتخذ مدينة غوانزو بالصين مقراً لها.
وأوضحت الشركة أن هذه الشراكة تحمل مجموعة من الأهداف التي تقوم على مبدأ تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والهادفة إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030.
وبينت الشركة أن هذه الشراكة تهدف إلى إنشاء شركة مشتركة تقوم بخدمات النشر، والتسويق، وإدارة وتطوير الألعاب بعد اطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على تعزيز الابتكار في مستقبل الألعاب الإلكترونية وتسهم في تحقيق أثر محلي وعالمي في القطاع.
وأشارت "ساند سوفت" التابعة لمجموعة عجلان واخوانه القابضة إلى أن هذه الشراكة تأتي استكمالا لرحلتها الابتكارية والإبداعية في مجال صناعة ونمو قطاع الألعاب الإلكترونية والتي سبقت بمحطات مختلفة منها شراكتها الأخيرة مع نقطة، مؤكدة مواصلة مسيرتها الإبداعية في مجال خدمات النشر والتسويق من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر تحفيز المبدعين المحليين من مصممي ومطوري الألعاب الإلكترونية والرقمية على إطلاق العنان لإبداعاتهم، وتزويدهم بالتسهيلات اللازمة وجذبهم نحو منصة المحتوى التي ينشئها المستخدمون وتمكينهم من تحقيق الدخل من إبداعات أصولهم الرقمية على منصة نقطة».
وأكد المدير التنفيذي لشركة ساند سوفت، عبدالعزيز العجلان: "أن هذه الشراكة مع "نت إيز "سوف تلعب دوراً حيوياً وفعالاً في تعزيز الكفاءات والقدرات الشبابية المهنية والفنية السعودية بمختلف أركان القطاع من خلال تدشين Stellar Gate Games كشريك مختار لإطلاق الألعاب في نطاق منطقتنا يعمل على تسريع النمو ويقود للتجديد والابتكار المتواصل، والمنافسة على المستوى العالمي، ما سيسهم بدوره في تحقيق طموحاتنا الرامية لتعزيز زيادة نمو صناعة الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقا من استراتيجية الألعاب المحلية والرياضات الإلكترونية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والتي شكلت منعطفاً ريادياً ونقطة تحول جديدة نحو العالمية بقيادة السعودية".
وختم "العجلان" حديثه متوجها بجزيل الشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها الكريم لهذه الشراكة.
وبدوره، صرح نائب الرئيس لشركة نت إيز ايذان وانغ قائلاً :"تماشيا مع روحنا الفخورة بالتعاون العالمي والابداع والابتكار فإن شركة نت إيز للألعاب لديها الحماس لبدء شراكة مع شركة ساند سوفت لتخطي الحدود وجلب ألعابنا الى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بالإضافة الى مجتمع اللاعبين المتحمسين ، كما أن الفرصة التي تقدمها هذه الشراكة للمطورين والناشرين هي من الأشياء التي تُحفّز شركتنا على تبنيها واحتضانها. مشيراً إلى أن نت إيز للألعاب شغوفة بألعابنا ومجتمع اللاعبين لدينا، لذا يسعدنا كثيرا أن نشارك تجربة ألعابنا على نطاق أوسع ونرحب بلاعبين الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساند سوفت ديفيد فرنانديز: "بصفتنا مطورين وناشرين عالميين للهاتف المحمول ومقرنا الرئيسي في المملكة العربية السعودية، يسعدنا تقديم خبراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لهذا المشروع بالشراكة مع نت إيز للألعاب".
وأضاف: "ستشكل هذه الشركة الجديدة قناة عبور لجمهور الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولا يقتصر الأمر في ذلك على ألعاب نت إيز وألعاب ساند سوفت، بل سوف تستهدف المطورين والناشرين في جميع انحاء العالم حيث إن اللاعبون في المنطقة يستحقون وصولا أكثر قوة للمجموعة المثيرة للاهتمام في العناوين المسجلة بالسوق العالمي، كما نهدف ليكون لنا دور فعال في تسويق هذا الحدث".
وتعتبر "ساند سوفت" التابعة لمجموعة عجلان واخوانه القابضة اول شركة تطوير العاب الهاتف الذكي ونشرها واستثمارها بدعم من محترفي صناعة الألعاب عالمياً حيث تمتلك خبرة واسعة في مجال نشر العاب الهاتف المحمول على المستوى العالمي، بالإضافة إلى وجودها المنفرد والقوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأسست الشركة في عام 2020، هي شركة عالمية سريعة النمو مختصة بتطوير ألعاب الهاتف الذكي ونشرها والاستثمار فيها، مدعومة بفريق عمل متنوع الخبرات من صنّاع الألعاب ذوي الخبرة العالية، التزمت ساند سوفت بتقديم ألعاب مسلية للجمهور العالمي، مدعومة بفريق عالمي محترف ولديه سجل حافل بالخبرات وعميق المعلومات بمجال سوق ألعاب الفيديو، كما تضم الشركة مبدعين متحمسين لديهم الشغف وعملوا في أنجح شركات الألعاب التي تم إصدارها على الإطلاق، بما في ذلك FIFA وCandy Crush وNeed for Speed وAngry Birds وWorld of Tanks. وبالإضافة لمقرها الرئيسي في السعودية، تمتلك الشركة فروعاً في إسبانيا وفنلندا والصين.
وتطمح ساند سوفت الى ربط القارات والثقافات والأشخاص الذين يعززون روابط وثيقة ولهم مساهمات بتطوير نظام حفظ البيئة العالمي للألعاب.
وتعد "نت إيز للألعاب" شركة مختصة بالألعاب عبر الإنترنت تابعة لنت إيز المتحدة، وهي شركة رائدة ومطورة وناشرة لألعاب الفيديو عبر مجموعة منوعة من المنصات ونشر الملكية الفردية (IP) عبر المواقع المختلفة، تتضمن قائمة تطوير ونشر ألعاب نت إيز مجموعة عناوين مثل: Harry Potter, Magic Awakened, Knives Out, NARAKA, BLADEPOINT، كما أن لديها عقود شراكة مع أسماء عالمية معروفة مثل Warner Bros and Mojang AB(تابعة لمايكروسوفت)، كما أنها تدعم نمو وتطور استديوهاتها العالمية المبدعة في كندا وأوروبا واليابان والولايات المتحدة.
ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عبر زيارة الرابط: https://www.neteasegames.com