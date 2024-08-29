بـ"الأكوابونيك".. "البيئة" تطرح منافسة لإنشاء مزرعة أسماك على 40 ألف م²

يُذكر أن نظام "الأكوابونيك" هو نظام زراعي يدمج بين تربية الأحياء المائية "الأسماك"، وزراعة النباتات في الماء دون تربة، ويُعَد من أكثر الطرق استدامة الغذاء، والأحدث عالميًّا في مجالات الزراعة والمحافظة على البيئة؛ حيث تعمل النباتات على تنقية المياه للأسماك، التي بدورها توفر السماد الطبيعي من خلال مخلفاتها لزيادة نمو النباتات وضمان زيادة إنتاجيتها، كما يسهم في رفع جودة المحاصيل ويحسن الإنتاجية، مع الحفاظ على الموارد البيئية وعدم استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية.