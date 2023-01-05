"روش" تدعم القطاع الصيدلي وتساهم في تطوير مجال الرعاية الصحية

شهد جناح شركة روش العربية السعودية المحدودة إقبالاً كبيراً من قبل زوار اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية في نسخته السادسة، بأرض معارض الظهران (الظهران إكسبو)، وذلك لإبراز الخدمات الطبية الجديدة التي تسعى الشركة لتقديمها، إضافة إلى أبرز ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال الرعاية الصحية.
وتعرّف الزوار على التحول الذي شهدته شركة روش في الآونة الأخيرة من تطوير في طريقة العمل مع كافة الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية وغيرها، مما يعزز من استدامة القطاع الصحي، كما اطلعوا على مفهوم الرعاية الصحية التي يقوم على تطور مفهوم التآزر بين كافة العناصر التي تساهم في إيجاد الحلول المبتكرة لتحسين رحلة المريض، حيث تُعد روش من الشركات الرائدة عالمياً في مجال المستحضرات الصيدلانية والتشخيصات التي تركز على تطوير العلوم لتحسين حياة الناس، تأسست منذ أكثر من 125 عاماً في سويسرا، وتنشط في أكثر من 152 دولة، وساهمت بأدويتها في علاج الملايين حول العالم، كما أجرت 27 مليار اختبار باستخدام منتجات التشخيص الخاصة بها عام 2021، وتقدم روش أدوية وفحوصات تشخيصية مبتكرة باستخدام خبرتها العريقة في العلوم والتكنولوجيا والبيانات ليتسنى للبشر أن يعيشوا حياةً أفضل.
وشاركت روش في اللقاء السنوي كراعٍ ماسي، دعماً لمستهدفات رؤية 2030 في تطوير القطاع الصحي في المملكة والارتقاء به، من خلال بناء القدرات الصيدلانية ودعم وتيرة الصناعة المحلية الدوائية، مما يدعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية يعد من أكبر التجمعات للصيادلة في المملكة والشرق الأوسط، وشهد هذا العام 9 جلسات علمية بأكثر من 91 متحدثاً محلياً ودولياً، و10 ورش عمل، ومعرضاً شاركت فيه ثمان جهات محلية و15 شركة صيدلانية، ومسابقة المهارات الإكلينيكية للطلبة، كما استضاف جهات من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وقيادات المجال الصحي، وتنظمه الجمعية الصيدلية السعودية تحت مظلة جامعة الملك سعود.