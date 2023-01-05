"روش" تدعم القطاع الصيدلي وتساهم في تطوير مجال الرعاية الصحية

وتعرّف الزوار على التحول الذي شهدته شركة روش في الآونة الأخيرة من تطوير في طريقة العمل مع كافة الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية وغيرها، مما يعزز من استدامة القطاع الصحي، كما اطلعوا على مفهوم الرعاية الصحية التي يقوم على تطور مفهوم التآزر بين كافة العناصر التي تساهم في إيجاد الحلول المبتكرة لتحسين رحلة المريض، حيث تُعد روش من الشركات الرائدة عالمياً في مجال المستحضرات الصيدلانية والتشخيصات التي تركز على تطوير العلوم لتحسين حياة الناس، تأسست منذ أكثر من 125 عاماً في سويسرا، وتنشط في أكثر من 152 دولة، وساهمت بأدويتها في علاج الملايين حول العالم، كما أجرت 27 مليار اختبار باستخدام منتجات التشخيص الخاصة بها عام 2021، وتقدم روش أدوية وفحوصات تشخيصية مبتكرة باستخدام خبرتها العريقة في العلوم والتكنولوجيا والبيانات ليتسنى للبشر أن يعيشوا حياةً أفضل.