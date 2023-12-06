بيان الميزانية العامة للدولة.. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 14 ملياراً خلال منتصف 2023

وتمكنت المملكة بمركزها الاقتصادي من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 14.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار بنحو 60.4% لتصل إلى حوالي 3,456 ترخيصاً خلال النصف الأول من العام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.