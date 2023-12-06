بيان الميزانية العامة للدولة.. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 14 ملياراً خلال منتصف 2023

تضمن بيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، تفاصيل عن الاستثمار الأجنبي ومدى فاعلية جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وتمكنت المملكة بمركزها الاقتصادي من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 14.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار بنحو 60.4% لتصل إلى حوالي 3,456 ترخيصاً خلال النصف الأول من العام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار عنصراً أساسياً وممكناً في رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية، ورفع صافـي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتسهيل العقبات أمام المستثمر الأجنبي؛ لزيادة نسبة مشاركة الاستثمارات من إجمالي الناتج المحلي من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م.