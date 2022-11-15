إنقاذ حياة معتمر توقّف قلبه لمدة دقيقتين في الحرم المكي أثناء أداء النسك

وقال التجمع الصحي بمكة المكرمة: طوارئ المدينة الطبية استقبل حالة المريض عبر خدمة الخط الساخن بعدما تم تقديم الرعاية الأولية العاجلة له بمستشفى الحرم، وبعد التنسيق وسرعة التعامل مع الحالة تم نقله إلى المدينة الطبية، التي بدورها قامت بعمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية، التي أظهرت وجود تضيق شديد في الصمام الأورطي مع ضعف لعضلة القلب.