"أمانة الباحة" تسحب أكثر من 494 ألف لتر مكعب من مياه الأمطار

وأكدت الأمانة أن مشروعات تصريف مياه الأمطار أثبتت فعاليتها في تصريف الكميات الغزيرة من الأمطار التي هطلت على مدينة الباحة، مبيّنةً أن مركز طوارئ الأمانة يتلقى البلاغات على الرقم 940، مشيرةً إلى أنه تمت مباشرة البلاغات ومعالجتها لتجنب إغلاق الطرق.