"أمانة الباحة" تسحب أكثر من 494 ألف لتر مكعب من مياه الأمطار

أكملت أمانة منطقة الباحة سحب وتصريف أكثر من 494 ألف لتر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت اليوم على مدينة الباحة.
وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ وإداراتها المختصة باشرت فور هطول الأمطار على مدينة الباحة وتنفيذ خطة الأمطار المعتمدة، ومتابعة تصريف مياه الأمطار عبر شبكة التصريف ومراقبة منسوب المياه عبر محطات التصريف، وتوزيع فرق الطوارئ و15 معدة لمعالجة تجمعات المياه في المناطق غير المخدومة بشبكة التصريف.
وأكدت الأمانة أن مشروعات تصريف مياه الأمطار أثبتت فعاليتها في تصريف الكميات الغزيرة من الأمطار التي هطلت على مدينة الباحة، مبيّنةً أن مركز طوارئ الأمانة يتلقى البلاغات على الرقم 940، مشيرةً إلى أنه تمت مباشرة البلاغات ومعالجتها لتجنب إغلاق الطرق.
وأكدت جاهزية الفرق واستعداداتها للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، لافتةً الانتباه إلى أن الفرق المخصصة في صيانة ونظافة شبكات تصريف السيول والعبَّارات والقنوات تقوم بأعمال الصيانة الدورية لضمان كفاءتها خلال فترة هطول الأمطار.