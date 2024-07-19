مجمع «تلال فيليج» في مكة المكرّمة.. مجمع متكامل بالمنطقة الغربية

يوفّر مجمع «تلال فيليج»، المتعدّد المكونات في قلب العاصمة المقدّسة، وحدات سكنية مجهّزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه ومصمّمة بخياراتٍ متنوّعة، وفق أسلوبٍ عصري مبتكر، تلبيةً لمختلف احتياجات الأفراد والعائلات، وهو مشروع عقاري بتخطيطٍ وتصميمٍ حضري، أطلقته شركة سليمان الراجحي العقارية بالمنطقة الغربية.
ويتميّز مجمع «تلال فيليج»، بموقعٍ إستراتيجي، على بُعد 7 كيلو مترات من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة، حيث يوفر مجمعاً مثالياً، ووجهة رائعة للأفراد والعائلات الذين يبحثون عن بيئة هادئة وحيوية قريبة من مناطق الجذب الرئيسة في مكة المكرّمة؛ كالمراكز التجارية، والخدمات الطبية، والدوائر الحكومية، مع إمكانية الوصـول المباشـر إلى الطـرق السريعـة والتقاطعات الحيوية، علاوةً على توافر وسائل الأمن والسلامة على مدار الساعة، وهو بذلك يعد بيئة جاذبة للسكان والزوّار؛ تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة.
في ظل تزايد الطلب على العقارات وتنوُّع احتياجات الأفراد والعائلات، يأتي مشروع «تلال فيليج» ليقدم حلاً مميزاً يعكس التوجهات الحديثة في السوق العقاري.
وأحد أبرز مميزات هذا المشروع هو تنوُّع النماذج والمساحات للوحدات السكنية، مما يسهم في تلبية احتياجات وتفضيلات مختلفة، ويعزّز من جاذبية المشروع ويُضفي عليه طابع الشمولية، حيث يضم مجمع «تلال فيليج» أكثر من 800 وحدة سكنية، توفر ستة نماذج بمساحات متعدّدة، تتراوح بين 170 و323 متراً مربعاً للوحدة.
والمجمع إضافة إلى تنوُّع نماذج وحداته السكنية، يضم مجموعة من الخدمات المتكاملة والمرافق المتعدّدة، منها: المطاعم، والمقاهي، والمرافق الترفيهية، والمراكز التجارية، والمراكز الصحية، والمسطحات الخضراء، بجانب 4 من الفنادق العالمية بسعة استيعابية تصل إلى قرابة 3000 غرفة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوّار، مع توافر مواصلات تردّدية مجانية لسكان الفنادق من وإلى المسجد الحرام.
من جهته، أكد الأستاذ فؤاد الراشد؛ "الرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي العقارية"، أن مجمع «تلال فيليج» شهد إقبالاً كبيراً على شراء واستئجار وحداته السكنية، وتأجير معارضه التجارية، ومكاتبه الإدارية، مشيراً إلى أن تميُّز المجمع بموقعه الإستراتيجي في مكة المكرّمة، بجانب تعدُّد نماذج وحداته السكنية التي تتمتع بتشطيب كامل، وجاهزيتها للتملك والإفراغ الفوري، أدّى إلى ارتفاع الإقبال عليه يوماً بعد يوم.
وقال فؤاد الراشد: "تتميّز وحدات مشروع «تلال فيليج» السكني بأسعارها التنافسية، مقارنةً بالمشاريع المشابهة، بجانب عدة مزايا ومواصفات أخرى؛ كالتصاميم العصرية المبتكرة التي توفر الخصوصية التامة كخيارٍ مناسبٍ للأسر التي تبحث عن سكنٍ مريح، وأكثر أمناً واستقراراً في مكة المكرّمة، حيث يوفر المجمع الخدمات والمرافق الضرورية والحيوية كافة، منها: مواقف السيارات الخاصة، وأنظمة المراقبة الآمنة، فضلاً عن المساحات الخضراء الواسعة والآمنة التي تمنح الأسر حياة هادئة وممتعة".
كما أكّد فؤاد الراشد؛ أن تنوُّع الوحدات السكنية يسهم في إيجاد مجمع سكني متنوّع يضم مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، مما يعزّز من روح الجيرة والتفاعل الاجتماعي بين السكان، ويجعل «تلال فيليج» مجمعاً حيوياً ونابضاً بالحياة.
الجدير بالذكر، أن شركة سليمان الراجحي العقارية، التي أُسست عام 2002م، تعد إحدى الشركات السعودية العقارية الواعدة، حيث تعمل على إرساء مفهومٍ جديدٍ ومبتكرٍ في القطاع العقاري السعودي، تحقيقاً لرسالتها ورؤيتها، وتقدّم الشركة حلولاً ذكية عدة تسهم في ارتقاء القطاع العقاري، الأمر الذي ضاعف حجم استثماراتها خلال الفترة الماضية.
وتتمتع الشركة بمكانة راسخة تمكّنها من جذب عدة فرص استثمار مثالية وواعدة في القطاع العقاري، كما أعطت الشركة اهتماماً بالغاً لتطوير بيئة العمل؛ لتكون أكثر جاذبية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات في السوق العقاري السعودي.