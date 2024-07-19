مجمع «تلال فيليج» في مكة المكرّمة.. مجمع متكامل بالمنطقة الغربية

ويتميّز مجمع «تلال فيليج»، بموقعٍ إستراتيجي، على بُعد 7 كيلو مترات من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة، حيث يوفر مجمعاً مثالياً، ووجهة رائعة للأفراد والعائلات الذين يبحثون عن بيئة هادئة وحيوية قريبة من مناطق الجذب الرئيسة في مكة المكرّمة؛ كالمراكز التجارية، والخدمات الطبية، والدوائر الحكومية، مع إمكانية الوصـول المباشـر إلى الطـرق السريعـة والتقاطعات الحيوية، علاوةً على توافر وسائل الأمن والسلامة على مدار الساعة، وهو بذلك يعد بيئة جاذبة للسكان والزوّار؛ تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة.