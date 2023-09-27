بعد فشل مشروع المطعم.. "السليمان": هذا هو المطلوب من كل صاحب فكرة مشروع تجاري

وفي مقاله "لماذا فشل مشروعه؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "قرر أن يفتتح مطعماً، فلجأ لبرامج إقراض المنشآت الناشئة للحصول على رأس المال، وبدأ في تجهيز الموقع الذي استأجره وطلب العمالة التي ستشغله، كان يراهن على الجودة ليتميز ويجد له موطئ قدم في ساحة شديدة المنافسة! ما لم يحسب حسابه، هو أن توريد المعدات يستغرق عدة أشهر قابلة للزيادة، بينما بدأ في دفع قيمة إيجار المحل وأجور بعض العمالة ورسوم عملهم قبل أن يبدأ التشغيل، كما أن الجودة تتطلب حصة تسويقية تغطي تكلفتها، فوقع في مأزق المصاريف التشغيلية دون أي تدفقات مالية من التشغيل، فبدأ رأسماله يتآكل ومخاوف الدَّين تحل محل آمال الربح، وبدأت فورة حماسه تتلاشى ويحل محلها القلق والتوتر، وبدلاً من أن يدير مشروعاً أصبح يدير ديْناً!