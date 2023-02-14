"بنك ساب" و"جسر" يوقّعان اتفاقية ربط مباشر

وسيمكّن هذا الربط الشركات أيضًا من اختصار الوقت والجهد، والتحول الرقمي في دفع وإعداد مسير الرواتب، والربط بين خدمات الموارد البشرية والإجراءات المالية، وفي هذا الصدد قال المهندس محمد عكار المؤسس والرئيس التنفيذي لجسر: "اخترنا العمل على تمكين الشركات من تبني التحول الرقمي في عمليات الموارد البشرية؛ إذ نطمح إلى مساعدة كل شركة سعودية في بلوغ هذا الهدف. واليوم نحن فخورون جدًّا بشركائنا الذين يؤمنون بأهمية التحول الرقمي، ونعتقد أننا لن ننجح بدونهم، وستكون شراكتنا مع ساب علامة فارقة في رحلة أتمتة كشوف المرتبات وعملية التحول الرقمي بأكملها".