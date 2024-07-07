"ثبات للتطوير العقاري" تبدأ البيع على الخارطة لفلل مشروع "العطرا" النموذجي شمال الرياض

ويعكس مشروع "العطرا" أرقى مقاييس الجودة والتصميم والبناء وفق معايير محلية وعالمية تُراعي خصوصية الأسرة السعودية، حيث تتميز الفلل بفخامتها ورحابتها، وواجهاتها الخارجية الفخمة، وغرفها الواسعة والمريحة، وصالاتها الأنيقة، التي تتفرد بإطلالات داخلية مميزة تجمع بين الرفاهية والأناقة، ومجالس رحبة راقية تبرز شكلاً مختلفاً من الذوق العصري الفاخر، ومطابخ فريدة من نوعها، وشرفات رائعة مطلة على المسطحات المائية، والحدائق الداخلية البديعة، إلى جانب العديد من المرافق التي تم تطويرها بتفاصيل حديثة وأنيقة لينعم ساكنوها بأعلى درجات الفخامة والرفاهية.