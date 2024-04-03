الباحة.. ولادات جديدة للوعول الجبلية في متنزه "الشكران"

وكان المركز قد أجرى دراسة عن التنوع الأحيائي بالمنتزه في وضعه الحالي والمستقبلي، ليتبين أهمية إطلاق هذه الأنواع لإثراء التنوع الأحيائي وتعزيزه في بيئة المتنزه والمناطق المحيطة؛ وهو الأمر الذي يعزّز من واقع السياحة البيئية في المملكة، ويخلق المزيد من الروافد الاقتصادية التي ستعود بالنفع على المجتمع المحلي، مع حرص المركز في الوقت نفسه على الشراكة المجتمعية مع الأهالي والمهتمين.