هل تشرع الصلاة لكسوف الشمس الجزئي؟.. "الخثلان" يجيب

قال الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، إنه تشرع صلاة كسوف الشمس الجزئي في حال كان الكسوف كبيرًا وظاهرًا للعين.
وبيَّن الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على حسابه في تويتر في معرض رده على إقامة صلاة كسوف الشمس من عدمه أن الصلاة لا تشرع في حال كان الجزء المنكسف يسيرًا، ولا يُرى له أثر ظاهر للعين.
ولفت "الخثلان" إلى أنه تشرع الصلاة في حال كان كبيرًا وظاهرًا للعين، وأن ذلك ينطبق على الكسوف المنتظر غدًا. مبينًا أن الكسوف الذي وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن كليًّا، وإنما كان جزئيًّا بنسبة كبيرة، على حد تعبيره.
من ناحيتها، وجَّهت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أئمة المساجد في جميع مناطق السعودية بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة الظاهرة ظُهر غد الثلاثاء.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا، ويكون القمر في المنتصف، أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري؛ فيُلقي القمر ظله على الأرض.