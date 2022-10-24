هل تشرع الصلاة لكسوف الشمس الجزئي؟.. "الخثلان" يجيب

ولفت "الخثلان" إلى أنه تشرع الصلاة في حال كان كبيرًا وظاهرًا للعين، وأن ذلك ينطبق على الكسوف المنتظر غدًا. مبينًا أن الكسوف الذي وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن كليًّا، وإنما كان جزئيًّا بنسبة كبيرة، على حد تعبيره.