الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة على مكة المكرمة مصحوبة برياح وسيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا حول حالة جوية تشهدها منطقة مكة المكرمة اليوم، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة تشمل رهاط ومدركة وهدى الشام.
وأوضح المركز، أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط حبات البرد وجريان السيول وحدوث صواعق رعدية.
وأكد المركز أن هذه الأجواء الماطرة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه حفاظًا على سلامتهم.