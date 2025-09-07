"الصحة" تعلن استكمال إجراءات التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التعليم، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، الانتهاء من إجراءات التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات المدرسية للطلبة المستجدين للعام الدراسي 1447هـ، عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية حول المملكة، وذلك في إطار جهود تعزيز الوقاية، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لمختلف الفئات العمرية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية 2030؛ الهادفة إلى بناء "مجتمع حيوي" يتمتع بصحة مستدامة.