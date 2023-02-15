"الموارد البشرية" تنفي ما تم تداوله حول وجود ممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل

قال سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول امرأة تشتكي من إلزام بعض المنشآت العاملين لديها بممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل، نوضح أن فِرق الرقابة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باشرت البلاغ على المنشأة التي تم فيها التصوير في محافظة الخُبر، واتضح أن المرأة التي تحدثت في المقطع المذكور ليست عاملة في الأصل.