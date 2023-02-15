"الموارد البشرية" تنفي ما تم تداوله حول وجود ممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل

قال سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول امرأة تشتكي من إلزام بعض المنشآت العاملين لديها بممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل، نوضح أن فِرق الرقابة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باشرت البلاغ على المنشأة التي تم فيها التصوير في محافظة الخُبر، واتضح أن المرأة التي تحدثت في المقطع المذكور ليست عاملة في الأصل.
وتفصيلاً، أوضح "آل حماد" أن ما تحدثت عنه السيدة لم ينطبق عليها في الأساس، إنما جاء بناء على مرئيات فردية. مشيرًا إلى أن المقطع المتداوَل مجتزأ من سياق الحديث في المادة الأصلية.
وأضاف: "تؤكد الوزارة متابعتها المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيقهم التنظيم الموحد لبيئة العمل، وعدم التمييز في المعاملة؛ إذ ستُوقِّع العقوبات المقررة نظامًا في حق من تثبت مخالفتهم للأحكام النظامية".
وتابع: "وبناء عليه تدعو الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات يرصدونها من خلال تطبيقها الإلكتروني، وتفادي نشر مثل هذه المقاطع التي تدخل في سياق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، آملة من الجميع تحري الدقة والصدق في كل ما يُنشر".