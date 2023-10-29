1.2 مليار مصاب به حول العالم.. "العبدلي": "الشقيقة" مرض مزمن وأعراضه العصبية قد تسبب العجز

ولفت خلال لقاء ديوانية الأطباء بالخبر في لقائها الــ 82 بعنوان (الشقيقة أكثر من صداع)، مساء أمس، إلى أن هذا المرض يصيب امرأة من كل ٥ نساء، ورجلاً من كل ١٦ رجلاً، وطفلاً من كل ١١ طفلاً، أيضا من بين ٤ منازل يوجد منزل به مصاب بمرض الشقيقة، حسب الدراسات المحكمة الحديثة، وبحسب دراسة استطلاعية أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة تم استنتاج أن تكلفة إجمالي مراجعات المريض الواحد للمستشفيات من عيادات وطوارئ تقدر بـ ١١ ألف دولار دون أي تدخل علاجي وقائي وهي تكلفة باهظة جداً إذا تم أخذ العدد الكبير المصاب بالمرض.