اختيار المعلم "المدخلي" يمثل المملكة عالميًا في "اليونسكو"

تم ترشيح محمود محمد المدخلي، المعلم المتميز بثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز بإدارة تعليم الرياض لتمثيل المملكة العربية السعودية في احتفال منظمة اليونسكو بيوم المعلم العالمي، الذي يوافق السبت 5 أكتوبر 2024 حيث يبلغ عدد المعلمين والمعلمات ما يزيد عن نصف مليون.
وعبر المعلم "المدخلي" عن سروره وافتخاره بهذا الترشيح مع معلمي العالم، مؤكدًا الدور الهام الذي يقوم المعلم في صناعة الأجيال والحضارات، فهو المحور الأساس وأيقونة لتقدم أي أمة من الأمم، واستحضر قول الشاعر: قف شامخًا.. طالع هناك الأنجما، يكفيك فخرًا أن تكون معلما.
يذكر أن "المدخلي" له جهود متميزة في القطاع التعليمي وفي الأنشطة اللاصفية ورعاية الموهوبين، وتحقيق الأوسمة العالمية لبرنامج جلوب البيئي، وحصل على شهادة شكر من وكالة ناسا الفضائية نظير جهوده في هذا البرنامج في المملكة.