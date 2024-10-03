اختيار المعلم "المدخلي" يمثل المملكة عالميًا في "اليونسكو"

وعبر المعلم "المدخلي" عن سروره وافتخاره بهذا الترشيح مع معلمي العالم، مؤكدًا الدور الهام الذي يقوم المعلم في صناعة الأجيال والحضارات، فهو المحور الأساس وأيقونة لتقدم أي أمة من الأمم، واستحضر قول الشاعر: قف شامخًا.. طالع هناك الأنجما، يكفيك فخرًا أن تكون معلما.