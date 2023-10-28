310 آلاف ريال قيمة صقرين في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور السعودي

أُقيمت، مساء اليوم، الليلة الـ 17 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي, الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
واليوم تم بيع صقرين بمبلغ 310 آلاف ريال، حيث كانت البداية مع شاهين فرخ طرح القصيم للطاروح عبدالله الربعي، وبدأت المزايدة عليه بـ100 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 146 ألف ريال.
وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين فرخ طرح ظهرة الحفر، للطواريح مروح الظفيري وعبدالرحمن نجر العتيبي وأحمد الظفيري وعبدالرحمن مرزوق العتيبي، وبدأت المزايدة عليه بـ100 ألف ريال، وبيع بمبلغ 164 ألف ريال.
وأكد الطاروح عبدالرحمن العتيبي, أن إنشاء نادي الصقور السعودي كان خطوة مهمة لتطوير إرث الصقارة، مثمنًا الخدمات الكبيرة التي يقدمها النادي للطواريح بشكل خاص وللصقارة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية كبيرة لهذا الموروث العريق.
وأوضح العتيبي أن له قرابة 25 عامًا في الصقارة، إلا أن هذه المشاركة هي الأولى له في منصة مزاد نادي الصقور السعودي، مؤكدًا أن المصادفة لعبت دورًا كبيرًا في طرحهم لشاهين فرخ، حيث استغرقت محاولات صيده قرابة 4 ساعات.