310 آلاف ريال قيمة صقرين في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور السعودي

وأوضح العتيبي أن له قرابة 25 عامًا في الصقارة، إلا أن هذه المشاركة هي الأولى له في منصة مزاد نادي الصقور السعودي، مؤكدًا أن المصادفة لعبت دورًا كبيرًا في طرحهم لشاهين فرخ، حيث استغرقت محاولات صيده قرابة 4 ساعات.