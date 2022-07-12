أمير الجوف يشكر ولي العهد على ترميم وتطوير مسجدين تاريخيين بالمنطقة

وأكد أن التدشين الكريم من لدن سمو ولي العهد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجداً تاريخياً موزعة على مناطق المملكة الـ 13، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في مختلف مناطق المملكة، اثنان منها في منطقة الجوف في مرحلتها الثانية، سيمكن هذه المساجد أن تقوم بدورها وأن تحيي تراثها السابق وتستعيد مكانتها التي كانت تحظى بها، عادّاً هذا العمل خيرياً وإسلامياً عظيماً غير مستغرب من سمو ولي العهد .