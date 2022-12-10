مسجونا أمريكا وروسيا دليل.. "التليدي": "الدبلوماسية السعودية - الإماراتية" فائقة

وأضاف: "هذه الوساطة التي تأتي بدافع إنساني بحت بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية؛ تعكس اهتمام البلدين البالغ بتبني المبادرات الإنسانية حول العالم أيًّا كانت، فقد اعتاد العالم أن تقدم له كل من السعودية والإمارات العديد من نسائم المبادرات الإنسانية الدولية في إطار حرص البلدين على تحقيق الأمن والسلم والاستقرار إقليميًّا وعالميًّا".