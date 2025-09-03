سيماغلوتايد 2.4 ملغ يثبت تفوقه في خفض مخاطر النوبات القلبية والسكتات

مقارنةً بالتيرزيباتايد، أظهر سيماغلوتايد 2.4 ملغ انخفاضًا كبيرًا بنسبة 57% في خطر الإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة لأي سبب، لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين لم تكن لديهم أي فجوات في علاجهم تزيد مدتها عن 30 يومًا. تم تسجيل 15 (0.1%) من هذه الأحداث القلبية الوعائية مع سيماغلوتايد 2.4 ملغ ، وسُجل 39 حدثًا (0.4%) مع التيرزيباتايد. بلغ متوسط مدة المتابعة 3.8 أشهر لمجموعة سيماغلوتايد 2.4 ملغ و4.3 أشهر لمجموعة التيرزيباتايد.¹