سيماغلوتايد 2.4 ملغ يثبت تفوقه في خفض مخاطر النوبات القلبية والسكتات

قدمت شركة نوفو نورديسك اليوم بيانات من دراسة STEER الواقعية - وهي دراسة قائمة على أدلة تم جمعها من تجارب المرضى الفعلية - في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) لعام 2025 في مدريد، إسبانيا. حققت دراسة STEER في خطر الأحداث القلبية الوعائية السلبية الكبرى (MACE) باستخدام دواء Wegovy® (سيماغلوتايد 2.4 ملغ) مقارنةً بعلاج التيرزيباتايد لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية المؤكدة دون الإصابة بداء السكري.¹
مقارنةً بالتيرزيباتايد، أظهر سيماغلوتايد 2.4 ملغ انخفاضًا كبيرًا بنسبة 57% في خطر الإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة لأي سبب، لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين لم تكن لديهم أي فجوات في علاجهم تزيد مدتها عن 30 يومًا. تم تسجيل 15 (0.1%) من هذه الأحداث القلبية الوعائية مع سيماغلوتايد 2.4 ملغ ، وسُجل 39 حدثًا (0.4%) مع التيرزيباتايد. بلغ متوسط مدة المتابعة 3.8 أشهر لمجموعة سيماغلوتايد 2.4 ملغ و4.3 أشهر لمجموعة التيرزيباتايد.¹
لدى جميع الأشخاص الذين تلقوا العلاج، بغض النظر عن أي فجوات في علاجهم، أظهر دواء سيماغلوتايد 2.4 ملغ انخفاضًا كبيرًا بنسبة 29% في خطر الإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية والوفاة لأي سبب مقارنةً بالتيرزيباتايد (على مدار متوسط متابعة بلغ 8.3 أشهر لـ سيماغلوتايد 2.4 ملغ و8.6 أشهر للتيرزيباتايد).¹
وقد صرح لودوفيك هيلفغوت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم إستراتيجية المنتجات والمحافظ في نوفو نورديسك "أظهرت دراستنا الرائدة، SELECT، أن دواء سيماغلوتايد 2.4 ملغ مرتبط بانخفاض ملحوظ بنسبة 20% في خطر الإصابة بالأحداث القلبية الوعائية، وهو ما تدعمه انخفاضات أكبر في نسبة الخطر في الدراستين الواقعيتين SCORE وSTEER. النتائج واضحة - تُظهر دراسة STEER أن سيماغلوتايد 2.4 ملغ يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، السكتة الدماغية أو الوفاة بنسبة 57% مقارنةً بالتيرزيباتايد، حيث تؤكد هذه البيانات أن السيماغلوتايد هو الدواء الوحيد المتاح القائم على GLP-1 والذي يتمتع بفوائد قلبية وعائية مثبتة للأشخاص المصابين بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، دون الإصابة بداء السكري."
بالإضافة إلى ذلك، لدى جميع الأشخاص الذين تلقوا العلاج، بغض النظر عن أي فجوات في علاجهم، واجه الأشخاص الذين عولجوا بـ Wegovy® عددًا أقل من أحداث النوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنةً بالأشخاص الذين عولجوا بالتيرزيباتايد.¹