بدء سحب النفط من ناقلة "صافر" إلى أخرى بديلة.. والأمم المتحدة: أمامنا 19 يومًا حاسمة

وعلى مدار سنوات، حذرت الأمم المتحدة وحكومات أخرى وجماعات بيئية، من أن تسربًا نفطيًّا كبيرًا -أو انفجارًا- يمكن أن يُعَطّل الشحن التجاري العالمي عبر طرق باب المندب وقناة السويس الحيوية؛ مما يتسبب في أضرار لا توصف للاقتصاد العالمي.