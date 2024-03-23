إضاءة المسجد النبوي.. من "سعف النخل" لـ118 ألف وحدة بأحدث التقنيات

ويحتوي المسجد النبوي على أكثر من 30 نوعًا من وحدات الإنارة، وبعدد إجمالي يزيد على 118 ألف وحدة؛ أبرزها النجفات المختلفة المقاسات التي يصل عددها إلى نحو 304 نجفات بالمسجد القديم والتوسعة الثانية، إلى جانب ما يزيد على 8000 وحدة إنارة مثبتة على أعمدة المسجد، وما يقارب الـ11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته، كما توجد كشافات تصل قدرات بعضها من 1000 إلى 2000 واط، للاستفادة منها في إنارة الساحات والمنائر، كما تم توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.