تعاويذ وكارثة و"أغلى وأغرب".. شاهد أسرار "النيازك" على وقع "كرة المدينة النارية"

وأضاف: "من أقرب النيازك موقعًا نيزك الوبر الذي اكتشفه المستشرق فيلبي عام 1932م بعمق 12 مترًا تحت رمال الربع الخالي، وقدر تاريخ سقوطه بأنه قبل 300 سنة تقريبًا، وقدر وزنه عند سقوطه بـ3500 طن، ويحفظ اليوم إحدى قطعه بوزن 2 طن في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض، ومن النيازك المتفجرة ما سقط على مدريد في 11/ 2/ 1896م حيث شوهدت كرة نارية بلون أزرق ساطع ثم انفجرت في السماء بصوت مدوٍّ، لتُحدث هزة أرضية خفيفة بقطر 431 كم، وعثر على بعض شظاياه ويتألف من نواة حديدية بغلاف زجاجي وعدد من المعادن، وفي 12/ 2/ 1947م انفجر نيزك فوق جزيرة سيخوت ألين في الشرق الروسي، ليعثر بعد ذلك على 70 طنًا من قطعه، ويعتقد أن وزنه قبل انفجاره 100 ألف طن، وقد رسمه التشكيلي السوفيتي بي جي ميدفيديف، ثم جعله السوفييت طابعًا بريديًا.