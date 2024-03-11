بالصور.. ربع مليون طالب وطالبة يحتفلون بـ"يوم العَلَم" في الطائف

وتأتي هذه المناسبة لإبراز الاحتفاء بيوم العَلَم بوزارة التعليم امتثالاً للأمر الملكي الكريم، وتأكيدًا لمسؤوليتها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن، والتعريف بمناسبة يوم العَلَم، انطلاقًا من قيمة العَلَم الوطني الممتد عبر تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ 1727م؛ لتعميق الوفاء في نفوس الطلاب والطالبات من المواطنين والمقيمين لهذا الوطن بحكومته وشعبه.