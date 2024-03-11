بالصور.. ربع مليون طالب وطالبة يحتفلون بـ"يوم العَلَم" في الطائف

احتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بيوم العَلَم 2024، بمشاركة الطلاب والطالبات.
وتأتي هذه المناسبة لإبراز الاحتفاء بيوم العَلَم بوزارة التعليم امتثالاً للأمر الملكي الكريم، وتأكيدًا لمسؤوليتها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن، والتعريف بمناسبة يوم العَلَم، انطلاقًا من قيمة العَلَم الوطني الممتد عبر تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ 1727م؛ لتعميق الوفاء في نفوس الطلاب والطالبات من المواطنين والمقيمين لهذا الوطن بحكومته وشعبه.
وقال المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: يحتفل وطننا الغالي في 11 مارس بيوم العَلَم؛ إذ توحدت السعودية تحت عَلَم واحد، وبراية واحدة، في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.
وأضاف "الغامدي": تحديد يوم للعَلَم يأتي تجسيدًا لما توليه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام برمزية العَلَم ودلالاته الوطنية المهمة؛ إذ يمثل يوم العَلَم فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه عَلَمهم الوطني.
وتابع: يوم العَلَم يُعتبر نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد، تحكي قصة تطور العلم، وأيضًا قصة نمو الوطن وتطوره ونهضته؛ إذ يعد عَلَم المملكة العربية السعودية رمزًا لوحدتها ولسيادتها منذ تأسيسها إلى اليوم.