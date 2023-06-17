تعرف على أدوار قطار الحرمين السريع في خدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج

وشهد قطار الحرمين السريع في مرحلة تشغيله الأولي من العام 2018 وحتى العام 2020 نقل ما يقارب مليون مسافر خلال ثلاثة آلاف رحلة، في حين بلغت أعداد المسافرين في مرحلة التشغيل الأساسي والفعلي، والتي انطلقت في 31 مارس 2021 وحتى الآن أكثر من 7 ملايين مسافر على متن أكثر من 32 ألف رحلة.