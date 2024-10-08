"تعليم الطائف" تُكرّم 74 خبيرًا و24 معلمًا فاز طلابهم باختبارات "نافس"

واستعرضت اللوحة الأخيرة للحفل فقرة "بودكاست" "أثر لا ينسى"، وقدمت نماذجًا مباشرة لطلاب وطالبات أصبحوا الآن بفضل الله، ثم معلميهم ومعلماتهم يخدمون وطنهم بكل تفاني وإخلاص في عدة قطاعات، ويشكرون فيها كل من كان له صنيع العمل في التعليم عندما كانوا على مقاعد الدراسة.