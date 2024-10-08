"تعليم الطائف" تُكرّم 74 خبيرًا و24 معلمًا فاز طلابهم باختبارات "نافس"

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، بيوم المعلم العالمي، تحت شعار "تقدير أصوات المعلمين.. نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم"، بتكريم حاملي رسالة العلم والتعليم المعلمين والمعلمات، برعاية مدارس الشافي الأهلية.
جاء ذلك بمشاركة المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعديه والقيادات التعليمية ومنسوبي ومنسوبات الإدارة والمكاتب والمدارس.
وعلى هامش الاحتفاء، أطلق المدير العام للتعليم، المعرض المصاحب لهذه المناسبة، بمشاركة 13 إدارة وقسمًا ومدرسة، تحتوي على أركان وأعمال متنوعة لجهود المعلمين والمعلمات في تعليم الطائف.
كما أبرز المعرض اللوحة الجمالية التاريخية للشخصيات التي تلقت التعليم على مقاعد الدراسة في تعليم الطائف من ملوك وأمراء ووزراء ومشايخ وأكاديميين.
بالإضافة إلى طرح نماذج تعليمية مميزة في الأركان للدور العملي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في رسالة التعليم، ومنها في جانب التربية الخاصة، وتقديم مشاركات لطلاب وطالبات في دور المعلم ومدى تفاعلهم معه لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التعليم.
فيما دشن المدير العام للتعليم مبادرة مقدمة من إدارة الموارد البشرية "وقف صدقة جارية" عبر منصة "إحسان" لمعلمي ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.
وصاحب برنامج الاحتفاء حفلًا خطابيًا، تضمن فقرات: (أمعلّمي، إنه المعلم) عرضين مرئيين تناولا الدور العظيم الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء المجتمعات والتطور العقلي الذي يعطي نتائج مميزة في العلم وسوق العمل.
كما تضمن الحفل إطلاق رسالة وفاء لكل معلم معلمة في الطائف بعبارات الشكر والتقدير من مدير عام التعليم.
واستعرضت اللوحة الأخيرة للحفل فقرة "بودكاست" "أثر لا ينسى"، وقدمت نماذجًا مباشرة لطلاب وطالبات أصبحوا الآن بفضل الله، ثم معلميهم ومعلماتهم يخدمون وطنهم بكل تفاني وإخلاص في عدة قطاعات، ويشكرون فيها كل من كان له صنيع العمل في التعليم عندما كانوا على مقاعد الدراسة.
واختتم الحفل بتكريم جميع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الخبير في الرخصة المهنية، بالإضافة إلى تكريم 24 معلمًا ومعلمة حاز طلابهم على المراكز الثلاثة الأولى في الاختبارات الوطنية "اختبارات نافس".
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية مكانة المعلم ودوره البالغ في صناعة العقول لدى كل الأجيال.
وبيّن اهتمام القيادة الرشيدة بالمعلمين والمعلمات وكل ما يحيط بهم في العملية التعليمية، لتكون الرسالة متحققة على أكمل وجه، مقدمًا شكره وتقديره لحاملي لواء التعليم، داعيًا المولى عز وجل، أن يثيبهم ويكتب لهم الأجر على جهوده خدمة أبناء وبنات الوطن.
حضر الحفل الدكتورة حنان سليمان العجاجي من وكالة تنمية القدرات الشؤون الصحية المدرسية، وعدد من المعلمين والمعلمات.