وكالة شؤون المسجد النبوي تدشّن "راحة وروحانية"

وتهدف المبادرة إلى تعريف الزوار بخدمات تهيئة المكان، التي تشمل تشغيل وصيانة وحدات ونقاط الإنارة، وتشغيل أكثر من 5 آلاف مكبر صوت داخل المسجد النبوي، وتشغيل وصيانة 27 قبة تفتح وتغلق آلياً، والإشراف على أكثر من 200 وحدة تكييف، إضافة إلى تشغيل 156 سلماً كهربائياً لخدمة المصلين في المسجد ومرافقه، وتشغيل وصيانة 250 مظلة في الساحات و436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء خلال أوقات الصلوات، ومتابعة أكثر من 400 أمر تشغيل وصيانة بما يحقق الراحة للمصلين في المسجد النبوي لأداء الصلوات براحة وطمأنينة.