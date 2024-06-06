الخط الساخن ينقذ حياة "حاج إيراني" من جلطة قلبية حادة بمكة

وأضاف أنه في غضون 25 دقيقة، وصل المريض إلى طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث تم استقباله من قِبَل فريق قلب الطوارئ وتفعيل بروتوكول علاج الجلطات القلبية، وتم نقله بسرعة إلى غرفة عمليات القسطرة؛ حيث نجح الفريق الطبي في وضع دعامات في الشريان الأيسر للقلب في غضون 30 دقيقة؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد والمنة، ليتم نقل الحاج إلى عناية القلب لمتابعة الفحوصات والإجراءات اللازمة حتى تماثل للشفاء وخرج وهو في تمام الصحة والعافية، وعاد إلى مقر بعثته لإتمام نسكه وحجه.