الخط الساخن ينقذ حياة "حاج إيراني" من جلطة قلبية حادة بمكة

تَمَكن فريق طبي متخصص في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج إيراني يبلغ من العمر 72 عامًا، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة في مقر بعثته.
وأبان تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض شعر بآلام شديدة في الصدر صاحبها إعياء، فقام مسؤولو البعثة الإيرانية بنقله إلى مستشفى النور التخصصي؛ حيث تم تشخيص حالته بجلطة قلبية حادة.. وعلى الفور قام الفريق الطبي بالتواصل مع الخط الساخن للجلطات القلبية في المدينة الطبية لطلب قبول حالة إنقاذ حياة عاجلة.
وأضاف أنه في غضون 25 دقيقة، وصل المريض إلى طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث تم استقباله من قِبَل فريق قلب الطوارئ وتفعيل بروتوكول علاج الجلطات القلبية، وتم نقله بسرعة إلى غرفة عمليات القسطرة؛ حيث نجح الفريق الطبي في وضع دعامات في الشريان الأيسر للقلب في غضون 30 دقيقة؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد والمنة، ليتم نقل الحاج إلى عناية القلب لمتابعة الفحوصات والإجراءات اللازمة حتى تماثل للشفاء وخرج وهو في تمام الصحة والعافية، وعاد إلى مقر بعثته لإتمام نسكه وحجه.
يُذكر أن مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية يُجري العديد من هذه الحالات التخصصية والنادرة على مدار السنة؛ مما يعكس مستوى الرعاية الطبية المتقدمة التي تقدّمها المدينة لضيوف الرحمن.