خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح

كما قال سمو ولي العهد في برقيته: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب."