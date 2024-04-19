"الشكرة": عند ارتكاب أي من هذه المخالفات يسقط حق المخالف في التخفيض

يُذكر أن المخالفات التي عدها المرور مهددة للسلامة العامة هي: التفحيط، قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم / ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ (120) كلم، وبأكثر من (30) كلم في الساعة في الطريق المحددة سرعته بـ (140) كلم.