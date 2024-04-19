"الشكرة": عند ارتكاب أي من هذه المخالفات يسقط حق المخالف في التخفيض

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة، أن المخالفات المرورية التي يتم ارتكابها بعد تاريخ 9 شوال 1445هــ، ولم يتم سدادها خلال المُهل المحددة نظامًا، سيتم الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية لأصحابها بقيمة المخالفة وفقًا للإجراءات النظامية.
جاء ذلك في معرض حديث لـ"متحدث المرور" على شاشة MBC، بيَّن فيه أيضًا أن تخفيض المخالفات المتراكمة 50% مشروطٌ بعدم ارتكاب أي من المخالفات المرورية التي تُشكّل خطرًا على السلامة العامة أثناء فترة التخفيض.
يُذكر أن المخالفات التي عدها المرور مهددة للسلامة العامة هي: التفحيط، قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم / ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ (120) كلم، وبأكثر من (30) كلم في الساعة في الطريق المحددة سرعته بـ (140) كلم.