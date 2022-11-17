عززها ولي العهد وقلْبها "رؤية 2030".. 60 عامًا تجمع "السعودية وكوريا الجنوبية"

ولم يتفق البلدان في البرامج الاقتصادية قريبة المدى والأثر فقط؛ بل كان للرياض وسيئول رؤى اقتصادية بعيدة النظر حتى أطلق البلدان "الرؤية السعودية الكورية 2030" في شهر أكتوبر عام 2017، فشُكلت لجنة مشتركة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من الجانبين، لمراجعة التقدم في هذه الشراكة، واعتماد مشروعات الرؤية وخططها التنفيذية، وتذليل الصعوبات في تنفيذها، وبذلك تعتبر جمهورية كوريا واحدة من ثمان دول تتعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030.