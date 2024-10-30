"سمة" تطلق مبادرة "رياضنا الخضراء" بزراعة 5000 شجرة

نفذت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" مبادرة "رياضنا الخضراء"، وذلك بزراعة 5000 شجرة بالتعاون مع محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمشاركة عددٍ من منسوبي ومنسوبات سمة.
وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع توجهات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء التي تهتم بالبيئة بشكل عام، وزيادة الغطاء النباتي للمساهمة في حماية البيئة والعناية بها ورفع نسبة المسطحات الخضراء، من خلال تشجير المحميات الطبيعية والمحافظة على مواردها الطبيعية، لمواجهة التحديات البيئية، ضمن برنامج تنمية الحياة الفطرية.
وجاءت هذه المبادرة ضمن ريادة سمة في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أطلقت أخيرًا عددًا من المبادرات المجتمعية ضمن استراتيجيتها الجديدة تحت شعار "سمة للوطن.. نماء للمجتمع وتوعية للأجيال"، والتي تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي ووضع بصمة ذات أثر مستدام على سائر المستويات؛ لتسعى سمة من خلال استراتيجيتها لتكون ضمن أفضل خمس جهات تفعّل مسؤوليتها الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.