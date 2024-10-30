"سمة" تطلق مبادرة "رياضنا الخضراء" بزراعة 5000 شجرة

وجاءت هذه المبادرة ضمن ريادة سمة في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أطلقت أخيرًا عددًا من المبادرات المجتمعية ضمن استراتيجيتها الجديدة تحت شعار "سمة للوطن.. نماء للمجتمع وتوعية للأجيال"، والتي تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي ووضع بصمة ذات أثر مستدام على سائر المستويات؛ لتسعى سمة من خلال استراتيجيتها لتكون ضمن أفضل خمس جهات تفعّل مسؤوليتها الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.