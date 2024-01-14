اضطراب وعي واستسقاء دماغي وفشل كلوي.. جراحة عاجلة تنقذ حياة ثلاثيني بينبع

وأوضح تجمُّع المدينة الصحي، أن المريض ثلاثيني وحضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام وهو يعاني انخفاضاً في درجة الوعي وصعوبة في التنفس وضغط دم مرتفعاً غير منتظم عالي الخطورة مع وجود سمنة مفرطة، حيث تم وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود نزيف حاد واستسقاء دماغي مع وجود فشل كلوي حاد.