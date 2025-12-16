"الضبعان" يحذر الطلاب: تأجيل المذاكرة إلى ليلة الامتحان "مرض" يحرمكم من العلم ويدمر مستقبلكم

مخاطر تتجاوز الدرجات

ويؤكد الضبعان أن مخاطر هذا المرض لا تقف عند ضعف الفهم، بل تعبث بالهدف الأساس الذي ذهب من أجله الطالب إلى المؤسسة التعليمية، فالمعلومات السريعة لا تُبقي معلومة ولا تُشبع منها، ما ينعكس سلباً على اختبارات التحصيلي والقدرات، وعلى فرص القبول الجامعي والوظيفي لاحقاً. ويلخص الضبعان النتيجة بقوله إن الطالب «قد ينتصر في معركة ويخسر الحرب».