شاهد: أمير منطقة الجوف يدشّن مهرجان "قريات الملح" السنوي في نسخته الأولى

دشَّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, مهرجان "قريات الملح" السنوي في نسخته الأولى، وذلك بالمركز الحضاري بمحافظة القريات، الذي تُنظِّمه البلدية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقرَّ الحفل، وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات الدكتور طلال بن مشل التمياط، وعدد من المسؤولين.
وخلال الحفل ألقى أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, كلمةً أبرز فيها ما يحظى به القطاع البلدي من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، تلتها فقرات منوعة تضمنت أبياتًا شعريةً، و"الدحة" والعرضة السعودية، وأوبريتًا فنيًا اشتمل على لوحاتٍ تُعبِّر عن الموروث الثقافي للمحافظة.
بعد ذلك زار سمو أمير منطقة الجوف معرض منتجات الملح المصاحب للمهرجان، واطَّلع على أركانه التي تعكس تاريخ استخراج الملح وتُظهر أساليب إنتاجه وتنوّع استخداماته الاقتصادية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس جمال بن عبدالدايم البلوي أن المهرجان يستمر لمدة عشرة أيام، ويضم مناطق متعددة لعرض منتجات الملح بأنواعها، إلى جانب فعاليات ثقافية وترفيهية تستهدف مختلف شرائح المجتمع.