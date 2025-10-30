شاهد: أمير منطقة الجوف يدشّن مهرجان "قريات الملح" السنوي في نسخته الأولى

وخلال الحفل ألقى أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, كلمةً أبرز فيها ما يحظى به القطاع البلدي من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، تلتها فقرات منوعة تضمنت أبياتًا شعريةً، و"الدحة" والعرضة السعودية، وأوبريتًا فنيًا اشتمل على لوحاتٍ تُعبِّر عن الموروث الثقافي للمحافظة.