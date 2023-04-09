استعداداً للحالة المطرية.. شؤون المسجد النبوي تكثف جهودها للمحافظة على سلامة الزوار

استعداداً للحالة المطرية والمتوقع هطولها على منطقة المدينة المنورة، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ من خلال الإدارة العامة للسلامة ومواجهة المخاطر من أعمالها وجهودها وذلك حرصًا على جاهزية وتطبيق خطة الطوارئ للأمطار للمحافظة على سلامة الزوار والمصلين.