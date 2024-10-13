‏‎إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساندة الشعب اللبناني الشقيق

وأكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه المبادرة الكريمة تعكس الحس الإنساني النبيل الذي تتسم به المملكة حكومةً وشعباً، وتأتي استمراراً لمسيرة الخير والعطاء، وتجدّد وقوف المملكة الدائم مع الشعوب والدول المحتاجة حول العالم لمواجهة الظروف والمحن التي تمر بها.