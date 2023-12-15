دعم عاطفي ولهو مباح.."أحكام المرضى" في برنامج دعوي تنظمه "الإسلامية" بنجران

كما يتضمن البرنامج الحديث عن تقديم الدعم العاطفي للمرضى، والنفس المطمئنة، وأيضاً توبة المؤمن، والحياة الطبية، ومشاركة المرضى في المناسبات الاجتماعية والدينية، والتفاؤل، وكذلك أسباب السعادة، وتقديم الدعم النفسي بالمودة والرحمة، إلى جانب موضوعات تتمثل في كيف يحبك الله، ونعمة الإسلام والهداية، والشكر والتشجيع على أعمال المرضى الخيرة.

ويسعى الفرع إلى تكثيف البرامج الدعوية انطلاقاً من دوره المجتمعي لتحقيق أهداف الوزارة، ولتوعية المجتمع بأمور دينهم.