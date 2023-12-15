دعم عاطفي ولهو مباح.."أحكام المرضى" في برنامج دعوي تنظمه "الإسلامية" بنجران

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، أمس الخميس، برنامجًا دعويًا عن "أحكام المرضى"، بالمنطقة ومحافظة شرورة؛ شارك فيه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران مشعل بن سالم العتيبي وعدد من المشايخ، فيما يستمر البرنامج حتى يوم الأحد الموافق الحادي عشر من جمادى الآخر.
ويتضمن البرنامج مناقشة عدد من الموضوعات عن فضل الصبر والاحتساب لأهل المريض، وحسن الظن بالله، وكذلك إعانة المرضى على التداوي، وتوفير التسلية واللهو المباح شرعًا للمرضى، إضافة إلى كيف تتخلص من الوساوس، والتسامح مع أخطاء المريض، وأيضاً إشراك المرضى في الأعمال الخيرية التطوعية، وراحة التوحيد.
كما يتضمن البرنامج الحديث عن تقديم الدعم العاطفي للمرضى، والنفس المطمئنة، وأيضاً توبة المؤمن، والحياة الطبية، ومشاركة المرضى في المناسبات الاجتماعية والدينية، والتفاؤل، وكذلك أسباب السعادة، وتقديم الدعم النفسي بالمودة والرحمة، إلى جانب موضوعات تتمثل في كيف يحبك الله، ونعمة الإسلام والهداية، والشكر والتشجيع على أعمال المرضى الخيرة.
ويسعى الفرع إلى تكثيف البرامج الدعوية انطلاقاً من دوره المجتمعي لتحقيق أهداف الوزارة، ولتوعية المجتمع بأمور دينهم.